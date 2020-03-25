Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронаврусом в США превысило 60 тысяч человек. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает Университет Джона Хопкинса, который ведет подсчет данных о коронавирусе в Соединенных Штатах на федеральном уровне.

По данным Университета Джона Хопкинса в США подтверждено 60 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 827 человек.

Напомним, что в США проводятся массовые тестирования населения, в связи с этим выявляемость коронавирусной инфекции высокая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции.