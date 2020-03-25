Тбилиси, , 21:54 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к грузинским эмигрантам и призвала их к осторожности и соблюдению рекомендаций специалистов. Информацию распространила пресс-служба президента.

«Мои соотечественники, хочу обратиться к вам, к тем, кто находится за пределами Грузии, в разных странах, вдали от своих семей, там, где распространен новый коронавирус, в тяжелых условиях. Хочу подтвердить вам мою солидарность и сказать: будьте очень осторожны, слушайтесь всех рекомендаций, и мы все вместе победим», — заявила президент.

Число зараженных коронавирусом в Грузии на 21:00 часов 25 марта составило 75 человек. Выздоровевшими считаются выписанные из больниц 10 человек, 4055 граждан находятся в карантине, а 252 — в стационарах под наблюдением врачей.