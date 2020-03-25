Скопье, , 21:56 — REGNUM Третья жертва коронавируса скончалась в Северной Македонии. Об этом 25 марта сообщил журналистам во время брифинга министр здравоохранения Венко Филипче.

От заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, скончалась 66-летняя женщина, жительница города Дебар. Пациентка долго находилась на искусственной вентиляции лёгких. Она стала третьей жертвой коронавируса в стране.

Общее число заражённых инфекцией возросло за сутки на 29 человек и составляет 177.

В стране введены жёсткие ограничения на передвижения граждан. Комендантский час введён на разное время для разных возрастных групп, чтобы избежать по максимуму контактов пожилых людей с гражданами моложе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии Северной Македонией пошлины на ввоз медицинского оборудования.

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