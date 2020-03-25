Тбилиси, , 21:48 — REGNUM

Число зараженных коронавирусом в Грузии на 21:00 25 марта составило 75 человек. В течение дня на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/#footer фиксировалось 73 инфицированных.

Выздоровевшими считаются выписанные из больниц 10 человек, но анализы еще нескольких пациентов дали отрицательные результаты, и эпидемиологи не исключают, что в скором времени выпишут еще 2−3 пациентов. 4055 находятся в карантине, а 252 в стационарах под наблюдением врачей.