Дубна, Тульская область, , 21:48 — REGNUM На нашем сайте есть возможность оставить заявку с предложением помощи во время пандемии. Сегодня к нам пришла очень милая заявка. Ее автор девятилетняя Василина Воробьева из поселка городского типа Дубна (Тульская область).

«Я Василина. Мне 9 лет. Я очень выразительно читаю книги. Если ваши дети скучают на карантине, могу почитать им детские книги по WhatsApp 89 207 526 008. Буду рада, даже просто с ними поговорить и развлечь», — указала в заявке ученица 3-го класса Воскресенской СОШ.

Вместе с родителями девочка активно участвует в общественной жизни и развитии родного посёлка, участвует в школьных конкурсах.

Мама Василины — волонтер с двадцатилетним стажем, папа сейчас задействован на стройке инфекционной больницы в Москве. И Василина решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Для всех, кто позвонит, Василина уже приготовила книги на выбор: «В стране невыученных уроков», «По щучьему велению», «Аленький цветочек», «Гуси-лебеди» и много других волшебных историй.

Теперь Василина ждет звонков от ребят, которым скучно на карантине. В ее школе он продлится до 12 апреля.