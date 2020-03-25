Дубна, Тульская область, 25 марта 2020, 21:48 — REGNUM На нашем сайте есть возможность оставить заявку с предложением помощи во время пандемии. Сегодня к нам пришла очень милая заявка. Ее автор девятилетняя Василина Воробьева из поселка городского типа Дубна (Тульская область).
Вместе с родителями девочка активно участвует в общественной жизни и развитии родного посёлка, участвует в школьных конкурсах.
Мама Василины — волонтер с двадцатилетним стажем, папа сейчас задействован на стройке инфекционной больницы в Москве. И Василина решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Для всех, кто позвонит, Василина уже приготовила книги на выбор: «В стране невыученных уроков», «По щучьему велению», «Аленький цветочек», «Гуси-лебеди» и много других волшебных историй.
Теперь Василина ждет звонков от ребят, которым скучно на карантине. В ее школе он продлится до 12 апреля.