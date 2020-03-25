Москва, , 21:45 — REGNUM У двоих пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Москве, имелось множество хронических заболеваний, сообщил 25 марта мэр столицы Сергей Собянин.

«Просто уже иммунитет и состояние здоровья были у пациентов такие, что медики делали всё, что возможно, но не справились с ситуацией», — сказал он в эфире телеканала «ТВ Центр».

Глава города выразил соболезнования родным и близким скончавшихся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в оперативном штабе Москвы сообщили о смерти двух пациентов 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус COVID-19.

Сообщалось, что диагнозы обоим пациентам были поставлены прижизненно. Помимо коронавируса, у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве скончались два пациента с коронавирусом