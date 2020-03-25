Челябинск, , 21:42 — REGNUM В Челябинскую область поступило 4900 новых тест-систем для определения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Из них 400 отдано непосредственно Челябинску. На базе регионального СПИД-центра создана лаборатория. Таким образом, теперь анализы на коронавирус может делать не только Роспотребнадзор, но и областной минздрав.

Среди прочего, тестировать будут тех, кто прибыл из-за рубежа. Как сообщало ИА REGNUM, всего с февраля на Южном Урале обследовали более трёх тысяч человек.