Москва, 25 марта 2020, 21:20 — REGNUM Распоряжение мэра Москвы, согласно которому стоматологические кабинеты в столице РФ будут оказывать только неотложную помощь для пациентов с острой болью, вполне рационально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил стоматолог, главный врач клиники «ДенталКит» Илья Антонов.
И недобросовестные пациенты, как заметил стоматолог, могут дотрагиваться до этих поверхностей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стоматологические кабинеты в Москве будут оказывать только неотложную помощь для пациентов с острой болью. Соответствующие требования прописаны в указе мэра Москвы от 25 марта 2020 года.
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