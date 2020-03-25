Москва, , 21:20 — REGNUM Распоряжение мэра Москвы, согласно которому стоматологические кабинеты в столице РФ будут оказывать только неотложную помощь для пациентов с острой болью, вполне рационально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил стоматолог, главный врач клиники «ДенталКит» Илья Антонов.

«Я считаю, что это рационально, потому что любое посещение стоматологических кабинетов ведет к работе в полости рта, — сказал он. — А это связано с тем, что оттуда выдувается вода, слюна и продукты распада. Кроме того, это связано с кровотоком. Если какие-то манипуляции на уровне десны, это всегда кровотечения. И врачи, несмотря на все меры предосторожности, получают в лицо эту взвесь смеси слюны, крови и воды, выдуваемую турбиной под большим давлением. Это облако осаждается по всему кабинету. Мы проводим дезинфекцию и обработку, но местно. Но на стенах это накапливается в течение дня и убирается только вечером».

И недобросовестные пациенты, как заметил стоматолог, могут дотрагиваться до этих поверхностей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стоматологические кабинеты в Москве будут оказывать только неотложную помощь для пациентов с острой болью. Соответствующие требования прописаны в указе мэра Москвы от 25 марта 2020 года.

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