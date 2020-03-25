Москва, , 21:19 — REGNUM Выплаты за соблюдение режима изоляции в связи с пандемией коронавируса перечислены уже 1,6 млн москвичей старше 65 лет. Об этом сообщила 25 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Денежные средства переводятся на тот же счёт, куда гражданам приходят пенсия и прочие социальные выплаты.

«Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время», — приводятся слова Раковой в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

Напомним, ранее в качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов московским пенсионерам, находящимся дома на самоизоляции, была назначена материальная помощь в размере четырёх тысяч рублей. Половина этой суммы должна быть выплачена авансом, а оставшаяся часть — после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.