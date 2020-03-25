Москва, , 21:16 — REGNUM Владимир Путин, обратившийся сегодня к нации по поводу мер, предпринимаемых в борьбе с распространением коронавируса, играет на опережение. Всё, что он делает — это превентивные меры, что бы в России не реализовался «итальянский сценарий», ведь весь мир сейчас находится между китайским и итальянским сценариями.

Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал политолог, президент консалтингового агентства Bakster group Дмитрий Гусев.

«Задача Владимира Путина — пойти по китайскому пути, и все предложенные им меры как раз ставят нас на «китайский путь». Во-первых, это ответственность власти, и Владимир Путин это ясно продемонстрировал — необходимо максимально сделать так, чтобы люди оставались дома. Это основная задача, которую необходимо решить, чтобы не было распространения вируса. Отсюда каникулы, отсюда меры поддержки бизнеса», — подчеркнул эксперт.

«Во-вторых, но главное — это защита людей от вируса. Я поддерживаю все эти меры, и более того, я поддерживаю еще более жесткие меры. Чем жестче меры будут сейчас, тем легче нам будет бороться с вирусом. Чем больше сейчас мы будем оставаться дома, чем больше будем сидеть со своими семьями, что, вообще говоря, прекрасно, тем у нас всё будет спокойнее. Вместо того, чтобы шляться по городу, ходить по магазинам… Магазины должны закрыться, рестораны должны закрыться. Необходимо посидеть дома, съездить на дачу при возможности, так лучше для людей, для семей», — рассказал Дмитрий Гусев.

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«Мы с коллегами, участниками конкурса «Лидеры России. Политика», вчера опубликовали обращение к Государственной думе РФ о принятии закона о статусе ликвидаторов пандемии. Все понимают, что врачи сейчас борются за всю страну. И всем, кто принимает участие в этой борьбе — это же не только врачи, это и соцработники, которые ходят по домам, помогают одиноким людям, это волонтеры, которые помогают пожилым и маломобильным, которые вынуждены остаться дома, и нет возможности, чтобы им помогал кто-то другой. Все они участвуют в ликвидации пандемии. И для них государство должно принять мощные меры, во-первых, финансовой поддержки и административных поощрений — можно ввести «почетное звание», можно поощрить людей деньгами. Все эти меры были бы классные и правильные. И я очень надеюсь, что Государственная дума откликнется на наше предложение», — завершил свой комментарий политолог.

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