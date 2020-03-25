Челябинск, , 21:16 — REGNUM В Челябинской области коронавирус официально подтверждён у пятерых жителей региона. Об этом сообщает областной минздрав.

Из них трое в Челябинске и по одному в Магнитогорске и Миассе. Все они изолированы, им предоставляют необходимое лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо из них оказались родственниками. Один из них после возвращения из-за границы не внял рекомендациям Роспотребнадзора и заразил своих родичей.

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