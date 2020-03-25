Челябинск, , 21:01 — REGNUM В Челябинске найдены все коллеги заражённой сотрудницы прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

Все 23 сотрудника из прокуратуры Металлургического района установлены и обследованы на коронавирус. Среди них и технический персонал. Ни один из работников не уклонился от сдачи проб, кроме того, все они были у себя дома на самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из заражённых коронавирусом стала сотрудница прокуратуры. Всего в этой семье заболели четыре человека.