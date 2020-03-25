Тегеран, , 21:03 — REGNUM 25 марта министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что 47 500 000 человек прошли обследование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также отметил, что такая картина была высоко оценена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так как организация поддерживает массовое обследование на наличие опасного заражения, что может в дальнейшем предотвратить распространение коронавируса по стране.

Комментируя последние меры, принятые в связи со вспышкой коронавируса в Иране, Намаки подчеркнул, что план социального дистанцирования будет реализован вскоре после проверки и одобрения президентом Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасаном Рухани.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 9 625 человек из общего числа 27 017 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, а 2077 человек погибли от нее.