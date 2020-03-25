Ростов-на-Дону, , 20:55 — REGNUM Жительницу Ростова-на-Дону, заразившуюся коронавирусом в Таиланде, госпитализировали в изолятор из аэропорта. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

В эфире телеканала «Дон 24» глава ведомства уточнила, что после посадки специалисты регионального управления Роспотребнадзора, проверяющиеся пассажиров борта, зафиксировали у горожанки повышенную температуру тела. Затем ростовчанку доставили в изолятор, где провели дополнительные исследования.

При этом остальные пассажиры международного рейса должны в течение двух недель оставаться в самоизоляции, так как отсутствие температуры ещё не говорит об отсутствии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что на борту рейса из Таиланда, приземлившегося в международном аэропорту «Платов» 21 марта, находились 270 человек. Одна из пассажирок была госпитализирована с подозрением на COVID-19. 25 марта диагноз был подтверждён. Родственники молодой женщины также помещены на карантин.

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