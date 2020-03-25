Мадрид, , 20:51 — REGNUM По информации Министерства здравоохранения Испании, за сутки число погибших от коронавирусной инфекции в Испании увеличилось на 738 и достигло 3434, 25 марта сообщает The Guardian.

Число жертв коронавируса в Испании уже превысило число погибших в Китае, где от инфекции скончались 3285 человек. Общее число больных COVID-19 в Испании на данный момент составляет 47 610 человек.

Наиболее тяжелой ситуация с коронавирусом остается в Италии, где при 74 386 выявленных носителях вируса уже зарегистрированы 7503 смерти от заболевания.

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