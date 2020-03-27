Тегеран, , 07:16 — REGNUM 25 марта кампания по отмене несправедливых и политически мотивированных санкций в отношении Ирана набрала 100 000 подписей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский активист Аболфаз Фатех инициировал эту кампанию в конце февраля. Фатех в своем письме генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал немедленно отменить все санкции в области медицины, чтобы помочь бороться с коронавирусом в Иране.

«Иранцы во всем мире могут присоединиться к нам, чтобы выразить свою солидарность с этой кампанией», — заявил Фатех. По его словам, петиция направлена на то, чтобы оказать давление на международные организации с целью снизить или снять санкции с Ирана.

По имеющимся данным, около 24 811 человек в Иране заражены коронавирусом, который убил 1 934 человека. Более 8913 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.