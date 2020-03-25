Рамалла , , 21:03 — REGNUM Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом, зарегистрирован на территории Палестины. Об этом 25 марта сообщил журналистам представитель правительства страны Ибрагим Мельхем.

Скончалась 60-летняя женщина, страдавшая, кроме коронавирусной инфекции, ещё несколькими хроническими заболеваниями.

Мельхем сообщил также о двух новых случаях заражения коронавирусом, выявленных за последние сутки в стране. Общее количество заражённых составляет 64 человека. Выздоровело от COVID-19 16 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объединении Палестины и Израиля в связи с угрозой распространения коронавируса.

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