Москва, , 20:41 — REGNUM Реальная картина распространения коронавируса в России выглядит сложнее, чем в цифрах статистики. Об этом 25 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

«Учитывая, что за последние десять дней въехало в Россию сотни и сотни тысяч, по разным оценкам, около миллиона человек, из всех стран мира. Это в основном наши граждане, они вернулись из стран, где бушует эпидемия», — сказал мэр.

Он отметил, что если посмотреть на совокупность всего потока, «станет ясна проблема, которая касается каждого региона».