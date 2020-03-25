Великий Новгород, , 20:33 — REGNUM В Великом Новгороде ещё одна положительная проба на коронавирус отправлена на подтверждение в Москву. Об этом сегодня, 25 марта, в своём инстаграме сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Семья (двое взрослых) прилетели из Европы. Круг контактов установлен. Оба супруга помещены в инфекционную больницу. Проба по второму супругу дала отрицательный результат», — сообщил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области пока есть один лабораторно подтверждённый случай коронавируса: инфицированный молодой мужчина вернулся из Италии. Заболевание у него протекает в лёгкой форме. По данным на 25 марта, под наблюдением врачей — 703 человека, на коронавирус сделано 540 исследований.

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