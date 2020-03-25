Рим, , 20:22 — REGNUM От коронавируса в Италии, по данным на вечер среды, 25 марта, погибли 7503 человека, за последние сутки эта цифра выросла на 683, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Число выздоровевших увеличилось на 1036 до 9362. Общее число заражённых (с учётом погибших и выздоровевших) выросло на 3491 до 74 386 человек.

Специалисты службы отметили, что хотя число заражённых и число погибших продолжают расти, но рост в последние дни замедляется. Число жертв увеличивается не на 20−30% в день, как в начале-середине марта, а примерно на 10% в день.