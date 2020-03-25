Кострома, , 20:19 — REGNUM В ряде костромских предприятий и организаций начали измерять температуру тела сотрудников. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Усиление профилактических мер обусловлено ситуацией с коронавирусом.

«С начала недели, 23 марта на входе в наше предприятие появился тепловизор. Специальный человек следит за температурой тела каждого входящего. Тех людей, у кого она составляет 37 градусов и выше, отправляют к врачу. Вчера, 24 марта домой отправили 10 человек при том, что коллектив насчитывает 200 сотрудников. Кроме этого, человек с бесконтактным термометром обходит ряды работающих три-четыре раза в день», — рассказала собеседница ИА REGNUM.

Подобные меры профилактики распространения COVID-19 абсолютно оправданы — считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Костромской области Алексей Стукалин.

«С учетом нынешней ситуации меры оправданы и абсолютно разумны. Конечно, на входе предприятия температуру людям меряет не медик. Техника может ошибаться. Поэтому после фиксации повышенной температуры работодателю лучше перестраховаться и отправить сотрудника домой. В дальнейшем причину повышенной температуры определят врачи. Отмечу, что самим работникам стоит проявить сознательность и не ходить с признаками ОРВИ и повышенной температурой на работу и в поликлиники. Врача нужно вызывать на дом», — отметил специалист.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций работодателям по профилактике коронавирусной инфекции среди работников. В их числе — обработка рук на входе в организацию антисептиками, информирование сотрудников о правилах гигиены, дезинфекция рабочих помещений и ограничение корпоративных мероприятий.

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