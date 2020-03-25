Таллин, 25 марта 2020, 20:14 — REGNUM Летальный исход заражения вирусом SARS-CoV-2 впервые зафиксирован в Эстонии, пишет 25 марта Postimees.
Уточняется, что скончался 83-летний пациент Ляэне-Таллинской больницы.
По данным врачей, в Эстонии зафиксировано 404 случая инфицирования коронавирусом нового типа, причём за сутки 24 марта заболели 35 человек.
Напомним, в стране уже почти две недели действует режим чрезвычайного положения, введённый сроком до 1 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус напал на эстонскую армию