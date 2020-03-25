Красногорск, , 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в следующих округах Московской области: Одинцово — семь случаев, Реутов и Истра — по четыре случая, Балашиха, Красногорск, Раменское — по три случая, Видное (Ленинский) и Люберцы по два, Дмитров, Мытищи, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск, Сергиев Посад, Жуковский, Лобня, Химки, Фрязино — по одному случаю заражения.

Три пациента из Москвы, Донецкой Народной Республики и Венесуэлы находятся на лечении в подмосковных больницах. Всего в регионе зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них семь пациентов уже выздоровели и выписаны домой.

Оперативный штаб в очередной раз напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции после возвращения на родину из-за границы, а также о соблюдении рекомендаций врачей и Роспотребнадзора. Соблюдение карантинных мер и мер предосторожности важно для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией себя, окружающих, а также близких людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых случаях заражения коронавирусом, которые подтвердились в 20 регионах России.

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