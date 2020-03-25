Берлин, , 20:01 — REGNUM Пройденный федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель повторный тест на вирус SARS-CoV-2 дал отрицательный результат, передаёт 25 марта N-TV.

Информацию распространила пресс-служба германского правительства. Чиновники отметили, что Меркель продолжает работать «в условиях домашнего карантина».

Напомним, первый тест Меркель на коронавирус не подтвердил её заражения. Сейчас она сдала повторный тест, а через неделю будет ещё одна проверка.

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