Мадрид, , 19:59 — REGNUM Вице-премьер правительства Испании Кармен Кальво инфицирована коронавирусом COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба кабмина страны.

Положительный результат дал повторный тест, сданный ею накануне.

Кармен Кальво была помещена в больницу 22 марта, врачи поставили ей диагноз респираторная инфекция. Коронавирус COVID-19 был выявлен повторным анализом.

Напомним, коронавирус обнаружен уже у двоих членов правительства Испании — министра территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирены Монтеро.

Кроме того, ранее СМИ сообщили, что коронавирус был выявлен у жены, матери и тестя главы правительства Испании Педро Санчеса.

Как сообщало ИА REGNUM, по масштабам распространения коронавируса Испания занимает второе место в Европе после Италии.

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