Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM Перспективы празднования Дня Победы 9 мая 2020 года необходимо начать обсуждать в контексте пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова после обращения Владимира Путина к нации.

Глава государства сообщил, что из-за распространения инфекции следует перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более позднюю дату, которая пока не определена и будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Самое главное решение Путина — что не будет референдума», — заявила Иванова.

В этом контексте необходимо уже сейчас обсудить перспективы Дня труда и Дня Победы, считает коммунистка.

«Понятно, что 1 мая не будет. А 9 мая? Что будет с ним? Каждую неделю вручаются ордена и медали к 75-летию Победы пожилым людям, мы об этом знаем, это происходит в администрациях районов. Надо это прекратить в таком случае», — считает Иванова.

Напомним, на сегодня в России зарегистрировано 658 случаев коронавируса в 55 регионах. Число заболевших удваивается примерно каждые трое суток. В Москве граждан старше 65 лет как группу риска перевели на обязательный домашний режим, в Петербурге их просят воздержаться от посещения общественных мест.

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