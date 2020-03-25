Прага, , 19:54 — REGNUM Запрет собираться группами более двух человек вне жилых помещений введён в связи с пандемией коронавируса в Чехии. Об этом 25 марта сообщил журналистам министр здравоохранения республики Адам Войтех.

Войтех призвал сограждан не покидать своих жилищ без особой необходимости. Выход из дома допускается для поездок к месту работы и обратно и для похода в магазин или аптеку. Особенно глава минздрава попросил беречься людей пожилого возраста, старше 65 лет.

С целью пресечения распространения коронавируса в стране введён запрет на сбор в общественных местах группами более двух человек. Мера введена как минимум до 1 апреля и не распространяется на близких родственников. Также запрет не касается на пассажиров общественного транспорта и участников похорон.

Исключение сделано для работников предприятий, действующих в условиях введенного карантина. Им можно собираться в группах, необходимо для выполнения профессиональных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пакете мер для борьбы с коронавирусом, который одобрил парламент Чехии.

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