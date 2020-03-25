Челябинск, , 19:45 — REGNUM Дополнительные ограничительные меры вводятся в Челябинской области в рамках противодействия распространению коронавируса, сообщил 25 февраля журналистам глава региона Алексей Текслер.

Комментируя обращение президента РФ Владимира Путина по поводу пандемии, губернатор Челябинской области напомнил, что глава государства анонсировал введение ряда мер социального характера и поддержки бизнеса, а также объявил нерабочей неделю с 30 марта.

По словам губернатора, он подписал дополнительный пакет ограничительных мер и мероприятий — в дополнение к более раннему распоряжению, которое было подписано на прошлой неделе.

Текслер заявил, что, согласно новому пакету мер, с 26 марта до особого распоряжения приостанавливается обучение в школах Челябинской области, профессиональных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

Текслер «Вы знаете, у нас сейчас более 97% школьников находятся на каникулах. Фактически с завтрашнего дня мы полностью уходим на карантин. И каникулы, по сути, переходят в карантин для всех наших школьников».

Также губернатор заявил, что уже обратился к людям старшего поколения, а в новом документе уже прописал ограничить им посещение мест массового пребывания.

Текслер «Дано прямое поручение министру социальных отношений обеспечить оказание на безвозмездной основе услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и более».

Речь идёт о доставке этим людям продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости. Также губернатор пообещал им содействие в оплате коммунальных и иных услуг.

Кроме того, в области приостанавливается, в соответствии с рекомендациями из Москвы, деятельность ночных клубов и «иных аналогичных объектов». Сюда относятся также кинозалы, детские развлекательные центры и другие досуговые учреждения.

Напомним, число инфицированных коронавирусом нового типа в Челябинской области достигло пяти.

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