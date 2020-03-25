Челябинск, , 19:45 — REGNUM В Челябинской области гражданам старше 65 лет ограничили посещение мест с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В частности, им не рекомендуется посещать торгово-развлекательные организации и учреждения социально-бытовой сферы. Областному минсоцотношений дано прямое поручение — организовать бесплатную доставку медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости одиноким пожилым людям, а также обеспечить им помощь с оплатой услуг ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алексей Текслер призвал пожилых людей оставаться дома в период хождения коронавируса. Для получения бесплатной услуги по доставке чего-либо они могут звонить в органы соцзащиты, а при недомогании — вызывать врача.