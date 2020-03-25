Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM России нужны более жесткие меры по ограничению передвижений в связи с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат петербургского ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова.

Она в целом поддержала инициативу президента Владимира Путина сделать следующую неделю нерабочей, дабы сократить число социальных контактов.

«Надо остановить это распространение, считаю, что мера правда поможет, но наш менталитет не говорит о том, чтобы мы сидели дома. Прогулки по магазинам продолжатся, от этого никуда не деться», — сказала Иванова.

На ее взгляд, предстоящая неделя «выходных» необходима, чтобы подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения на случай продолжения распространения вируса — как правило, на это нужно 10 дней.

Однако у депутата создается впечатление, что в России «нет координационного центра, который бы распределил логистику».

«Посыл правильный, надо остановить, надо сделать так же, как сделано было в Китае. Но там есть руководящая роль партии. Как ни крути, но она есть. Центральный орган за всеми следит, нельзя никуда выходить. А у нас? Из Москвы будут приезжать, карантина как такового нет. В Китае заболеваемость пошла на спад, у нас, наоборот, растет», — заявила коммунистка.

Она считает, что для поддержки экономики в этой ситуации вместе с предложенным налогом на доход от вкладов граждан следует заставить заплатить и банки. «Они не распределяют денежные средства, они хранят где-то. Может, на эти вклады тоже нужно положить налог? Почему брать 13% только с физических лиц, а не с юридических, где деньги в экономике вообще не работают, почему банковская сфера не платит?» — недоумевает Иванова.

Из выступления Путина она также не поняла, как будут поддерживать наиболее пострадавшие сферы бизнеса — туризм, транспорт и другие, что делать небольшим производственным предприятиям ввиду нерабочей недели.

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