Москва, , 19:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обращение Владимира Путина к гражданам России Kremlin.ru

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России… установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Уточняется, что действие указа не будет распространяться на работников непрерывно действующих организаций, медицинских организаций и аптек.

Также указ не коснётся организаций, обеспечивающих население продовольствием и товарами первой необходимости, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.