Мадрид, , 19:37 — REGNUM У вице-премьера Испании Кармен Кальво диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба кабинета министров Испании.

Напомним, что в Испании ситуация с коронавирусом неблагоприятная. На сегодняшний день в стране заражены, по официальным данным, 42 тысячи человек. Погибли почти три тысячи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о заражении коронавирусом наследника британского престола принца Чарльза Виндзора.