Мадрид, 25 марта 2020, 19:37 — REGNUM У вице-премьера Испании Кармен Кальво диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба кабинета министров Испании.
Напомним, что в Испании ситуация с коронавирусом неблагоприятная. На сегодняшний день в стране заражены, по официальным данным, 42 тысячи человек. Погибли почти три тысячи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о заражении коронавирусом наследника британского престола принца Чарльза Виндзора.