Москва, , 20:39 — REGNUM Пандемия коронавируса — обстоятельство объективного характера и государство стремится принять меры для защиты своих граждан. Решение президента России Владимира Путина ввести в стране каникулы по потребительским и ипотечным кредитам позволит снизить риски социальной дестабилизации в стране вследствие экономического кризиса и связанного с ним снижения доходов населения, заявила ИА REGNUM адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов Эльмира Мусаева.

Каникулы по кредитам и ипотеке коснуться тех граждан, чей доход резко сократился на 30% и более. Это означает, что те не смогут выполнить свои обязательства перед банком.

«Учитывая высокую степень закредитованности российского населения, кредитные каникулы затронут миллионы российских граждан. Тем более, что все граждане, находящиеся в больничном отпуске, получают лишь 40% от своей заработной платы. Соответственно, их доходы снижаются на 60%. Предложенные меры должен будет реализовать Банк России», — сказала собеседница агентства.

Не исключено, что в случае отказа кредитных организаций от предоставления кредитных каникул, к ним могут быть применены какие-либо санкции.

«О том, какими могут быть эти санкции, пока неизвестно. Но поручение главы государства должно быть выполнено. Ведь пандемия коронавируса — обстоятельство объективного характера и государство стремится принять меры для защиты своих граждан», — подчеркнула Мусаева.

В случае, если выплата платежей по кредитам будет обременительной для гражданина, он должен иметь возможность быстро и без бюрократических препятствий пройти процедуру банкротства. Такое предложение президента, считает адвокат, также выглядит весьма оправданным в условиях экономического кризиса. Тем более, что не исключена потеря работы многими россиянами, особенно занятыми в сфере малого и среднего бизнеса.

«Принятие предложенной президентом меры позволит значительно снизить риски социальной дестабилизации в стране вследствие экономического кризиса и связанного с ним снижения доходов населения», — подытожила адвокат Эльмира Мусаева.