Челябинск, , 19:33 — REGNUM В Челябинской области введены новые меры по обеспечению коронавирусного карантина. Их озвучил губернатор Алексей Текслер.

С 26 марта приостановлено обучение в школах, профобразовательных организациях и в организациях дополнительного образования. Это будет в силе до особого распоряжения. Глава области отметил, что 97% учащихся находятся на каникулах.

«Фактически мы с завтрашнего дня полностью уходим на карантин», — отметил Алексей Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в школах из-за коронавируса было введено свободное посещение. Однако местные жители потребовали полностью приостановить образовательный процесс.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинцы требуют перевести школы на дистанционный режим