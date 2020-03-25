Москва, , 19:39 — REGNUM Мораторий на погашения кредитов на время пандемии — распространённая в мире практика, однако обычно в такой ситуации не предусматривают дополнительных условий. Об этом заявил ИА REGNUM исполнительный директор CFS management Александр Лапидус.

Эксперт обратил внимание, что для получения моратория необходимо показать снижение заработной платы более чем на 30%.

«В Великобритании каникулы на ипотечные платежи введены на три месяца без каких-либо условий снижения доходов. Мало того, если подобные ипотечные каникулы введены и используются арендодателем, то он обязан передать этот «бонус» и на арендополучателя, уменьшив на этот же срок размер арендных платежей», — пояснил собеседник агентства.