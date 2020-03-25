Псков, , 19:28 — REGNUM В Псковской области, по данным на 25 марта, официально подтверждены четыре случая коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Отмечается, что все, кто контактировал с инфицированными, находятся под наблюдением врачей.

«Сами заболевшие чувствуют себя нормально, симптоматика отсутствует, но вирус есть, поэтому до полного выздоровления они останутся под наблюдением врачей. Это ещё раз подтверждает, что превентивная работа по группам риска действительно может остановить целые цепочки возможных заболеваний», — заявили в штабе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё три жителя Псковской области ожидают окончательного диагноза — экспресс-тесты показали предварительный положительный результат. С подозрением на коронавирус в регионе госпитализированы 22 человека.

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