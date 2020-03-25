Тбилиси, , 19:28 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выделила на борьбу с коронавирусом 30 тысяч лари. Соответствующее видеообращение размещено на официальном сайте президента в соцсети Facebook.

Сумма выделяется из фонда президента Грузии и перечисляется на счет фонда StopCov на едином казначейском счету, который был создан 2 дня назад.

В своем обращении Саломе Зурабишвили вместе с руководителем президентского фонда Нателой Мачавариани сообщает пользователям соцсетей о своем решении.

«Я и госпожа Натела, которая является председателем моего личного фонда, как видите, между нами расстояние составляет 2 метра, вместе приняли решение о том, чтобы из фонда, который был создан год назад, перечислить 30 тысяч лари в фонд StopCov», — заявила президент, после чего она и Натела Мачавариани подписались под этим решением. В заключение короткого видеообращения пожелали всем здоровья и «оставаться дома», подчеркнув, что «грузины и не такое побеждали».

На данный момент в Грузии зарегистрировано 73 случая коронавируса, 10 человек излечились, 4055 находятся в карантине, а 252 в стационарах под наблюдением врачей.