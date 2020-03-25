Архангельск, , 19:22 — REGNUM Президент сказал важные и нужные слова, главное теперь — не исказить их смысл на местах. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила кандидат философских наук, мать двоих детей и экс-министр по делам молодежи и спорта Архангельской области Елена Доценко.

«Главное, чтобы верный, жизненно необходимый посыл от первого лица не был испорчен плохим, формальным исполнением региональных чиновников. Чтобы смысл слов, сказанных президентом, по «чиновничьей дороге» не был потерян и искажён. От того, насколько грамотно, тактически и стратегически эффективно они будут работать на местах, зависит наше здоровье и благополучие», — заявила она.

Елена Доценко отметила, что несмотря на беспрецедентны меры поддержки, озвученные главой государства, вопросов в связи с новой реальностью пока больше, чем ответов.

«Нашу семью, например, очень волнует вопрос, как в Архангельской области будет организовано дистанционное обучение. Не ляжет ли это на плечи и так перегруженных учителей, преподавателей и школ? Не пострадает ли качество? Как дети будут готовиться к экзаменам, что будет с детскими лагерями, как будет организована в Архангельской области профилактика и так далее. Как будут фактически поддержаны учителя, врачи, медперсонал — все те, кто «принимает удар на себя»? Пока вопросов много, информации и понимания почти нет», — сказала экс-чиновник.