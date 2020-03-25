Москва, , 19:21 — REGNUM В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на новый коронавирус COVID-19. Об этом сообщается 25 марта в Telegram-канале оперативного штаба столицы по борьбе с распространением инфекции.

Как уточняется, диагнозы пациентам 88 и 73 лет были поставлены прижизненно. Помимо коронавируса, у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.

Напомним, по последним официальным данным, в России подтверждено уже 658 случаев заражения новым коронавирусом в 55 регионах.