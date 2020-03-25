Москва, , 19:20 — REGNUM Видеообращение Президента России Владимира Путина, посвященное защите граждан и экономики страны в период пандемии коронавируса, — прямое руководство к действию для «Единой России», заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Наша фракция в Государственной Думе оперативно приступила к законодательному оформлению задач, поставленных главой государства. Несколько законопроектов будут рассмотрены уже на следующей пленарной неделе. Мы в координации с Правительством России сделаем все возможное, чтобы максимально защитить здоровье и благополучие граждан», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что региональные отделения партии и фракции в законодательных собраниях возьмут на особый контроль и обеспечат исполнение поручений Президента в субъектах РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с телеобращением в связи с пандемией коронавируса, в котором озвучил ряд мер для обеспечения социальной защиты граждан, сохранения их доходов и рабочих мест, а также поддержки малого и среднего бизнеса.