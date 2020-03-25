Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM Петербуржцы должны проявить дисциплину и солидарность, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Таким образом спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия») прокомментировал обращение президента Владимира Путина к нации: следующая неделя объявлена нерабочей, дабы граждане сократили социальные контакты и больше сидели дома. По мнению Макарова, обращение президента «показало всю серьезность ситуации с распространением новой вирусной инфекции».

«Пандемия уже нанесла тяжелый удар по системе здравоохранения и экономике развитых стран. Это может стать тяжелейшим мировым кризисом начала XXI века. В таком положении от каждого из нас требуются солидарность, дисциплина и ответственность. Я призываю всех петербуржцев отнестись к профилактике заболевания самым внимательным образом, выполнять все рекомендации медиков и карантинных служб», — заявил спикер ЗакСа.

Среди мер поддержки, предложенных Путиным, единоросс обратил внимание на продление действия льгот и пособий, перенос на более ранние сроки разовых соцвыплат, доплату семьям с маткапиталом, повышение оплаты по больничному, пособий по безработице, каникулы по кредитам.

Также важными Макаров считает шестимесячную отсрочку по налогам, за исключением НДС, для малого и среднего бизнеса, по страховым взносам для микропредприятий, фактический мораторий на банкротства этих юрлиц из-за исков кредиторов, снижение вдвое ставки выплат в фонды соцстрахования на зарплаты, превышающие один МРОТ.

«Не раз говорил и еще раз повторю: в трудной экономической ситуации государство должно не закручивать гайки, выжимая из бизнеса все до последней капли, а создавать условия для повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности, появления новых рабочих мест», — заявил Макаров.

Добавим, Путин также предложил повысить до 15% налоговую ставку на вывоз капитала из страны на зарубежные счета и ввести налог в 13% на доход от общей суммы банковских вкладов от 1 млн рублей.

«В сегодняшней ситуации состоятельные люди также должны в полной мере разделять общую ответственность и способствовать экономической и национальной безопасности родной страны. Не время отстаивать неприкосновенность своих офшорных капиталов и право не платить налоги с огромных денежных сумм», — убежден Вячеслав Макаров.

Макаров поручил постоянным комиссиям ЗакСа проработать меры для полной реализации всех предложений Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: «Если нерабочая неделя не подействует, нужен карантин» — мнение