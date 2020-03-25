Мессина, Италия, , 19:08 — REGNUM В итальянской Мессине граждан, вопреки правилам общенационального карантина находящихся в общественных местах, будут отслеживать с помощью дронов, сообщил в среду, 25 марта, мэр города Катено Де Лука.

Правила предполагают, что на улицах могут находиться только граждане, идущие на работу, в больницу или аптеку, а также в случае исключительных обстоятельств, полиция вправе потребовать подтвердить законность пребывания в общественном пространстве.

Дроны будут «разговаривать» голосом самого мэра и призывать граждан не покидать свои дома, написал Де Лука на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Также утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 24 марта, от коронавируса в Италии умерли 6820 человек, количество жертв за сутки выросло на 743 (на 12%). Выздоровели 8326 человек, днем ранее этот показатель составлял 7432 (рост также на 12%). Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 69 176 человек, на 5248 больше, чем днем ранее.