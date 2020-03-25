Вильнюс, , 19:06 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 25 марта, во время своего заседания, узаконило возможность регулирования цен во время режима чрезвычайной ситуации, которая в настоящий момент как раз объявлена в Литве из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако, по словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, это решение не означает, что власти воспользуются таким правом.

«Это только, как возможность. Я надеюсь, что этот инструмент нам не придётся использовать», — сказал глава правительства, добавив, что власти будут регулировать цены в тех областях, где заметят, что нечистоплотные предприниматели воспользовались кризисной ситуацией и повышают цены без адекватных причин, для получения сверхприбыли. Особенно среди продуктов и товаров первой необходимости.

Сам премьер сегодня по сути перенял управление кризисной ситуацией в стране. Главой штаба чрезвычайной ситуации остался управлять министр здравоохранения Аурелиюс Верига, однако было решено создать специальный комитет по управлению кризисом, который по полномочиям выше штаба ЧС. Его главой стал сам Сквернялис.

В Литве в общей сложности диагностировано 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, 4 человека скончались.