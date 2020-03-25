Москва, , 19:05 — REGNUM В обращении Президента к гражданам прозвучало много актуальных и нужных мер и предложений, считает руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

«После объявления об обращении к нации мы, конечно, больше всего надеялись услышать о введении кредитных и ипотечных каникулах, налоговых отсрочках и моратории на банкротства. Эти ожидания, к счастью, оправдались. Теперь самое важное, на наш взгляд, — это конкретные указы Президента и постановления правительства, которые опишут все эти механизмы», — рассказала Евгения Лазарева.

«У каждого, за кем стоит реальное дело, кого мы считаем предпринимателями, кем даже иногда восхищаемся, заложено имущество ‑ и свое, и близких. Предприниматель всегда рисковал и рискует как сумасшедший каждый день, а также платит налоги, зарплаты, инвестирует в других, заботиться об обществе, поддерживает социальную сферу, постоянно думает о своих сотрудниках и их ипотеках тоже», — подчеркнула она.

«Кризис требует мобилизации всех усилий государства и общества. Ипотечные и кредитные каникулы будут актуальны не только для бизнеса. Ведь так устроено кредитование, что бизнес часто обременен долгами именно висящими на самих предпринимателях», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков».

«Кроме того, считаем важным, чтобы озвученные Президентом меры применялись не только к отраслям, указанным в поручениях Правительства, ведь весь бизнес сегодня находятся под ударом. И туризм, и общепит, и сфера услуг в одинаковом положении. Вместе с тем, проблемы бизнеса отражаются не только на потребителях, но и на сотрудниках. Кредитные и ипотечные каникулы, отсрочка налогов, мораторий на банкротство — это очень своевременные и необходимые меры. Нам нужно несколько месяцев, чтобы сохранить реальный сектор экономики и поддержать граждан. Иначе, на восстановление потребуется несколько лет», — завершила свой комментарий Евгения Лазарева.

Читайте также: Леонид Рошаль: Путин заявил об огромной поддержке населения