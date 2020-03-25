Рим, , 19:04 — REGNUM У главы службы гражданской обороны Италии комиссара Анджело Боррелли утром в среду, 25 марта, появились симптомы лихорадки.

Боррелли, которые в последние недели ежедневно сообщает журналистам последние данные статистики о заболевших коронавирусом, пропустит очередную пресс-конференцию, намеченную на вечер среды.

Также он сдаст дополнительный тест на коронавирус. Предыдущий тест, сданный несколько дней назад, показал отрицательный результат.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Также утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 24 марта, от коронавируса в Италии умерли 6820 человек, количество жертв за сутки выросло на 743 (на 12%). Выздоровели 8326 человек, днем ранее этот показатель составлял 7432 (рост также на 12%). Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 69 176 человек, на 5248 больше, чем днем ранее.