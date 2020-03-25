Архангельск, , 18:55 — REGNUM Меры поддержки населения и экономики, которые предложил Президент России Владимир Путин в экстренном обращении к нации, позволят России с наименьшими потерями выйти из экономической ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

«Предложенные меры считаю совершенно беспрецедентными: о бъявить каникулы по ипотечным и потребительским кредитам тем гражданам, доход которых упал более чем на 30%; у становить норму выплаты по больничному в размере МРОТ в месяц; у величить пособия по безработице до 12 тыс. рублей; н а месяц раньше начать выплаты на детей от 3 до 7 лет; в ыплачивать семьям, имеющим право на маткапитал, по 5 тыс. рублей в месяц; у же в апреле сделать выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла; д ать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, сроком на шесть месяцев; у становить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%», — заявила Епифанова,

отметив, что часть озвученного президентом совпадает с программными заявлениями партии «Справедливая Россия» — те, которые касаются поддержки семей и ветеранов, оплаты больничных листов, а также увеличения налога за вывод дивидендов.

«По сути, президент говорил о народосбережении — главной задаче руководителя страны. Он предложил целую программу, и все предусмотренные в обращении меры напрямую касаются каждого гражданина. Такая мощная поддержка, безусловно, позволит России с наименьшими потерями выйти из экономической ситуации, связанной с коронавирусом. Думаю, что разделю общее мнение, сказав Владимиру Владимировичу спасибо за такой четкий и выверенный план по спасению нации», — подытожила Епифанова.