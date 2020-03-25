* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 18:54 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Асланби Батову, помогавшему укрываться от правосудия члену международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пособник боевика признан виновным, сообщили 25 марта в пресс-службе суда. Согласно приговору, он проведет ближайшие пять лет в колонии общего режима.

Как установлено в ходе следствия и подтверждено в суде, осужденный в ноябре 2015 года помогал члену ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предоставляя ему жилье в своем домовладении в Нальчике. Помимо этого, Батов хранил самодельное взрывное устройство, полученное от боевика, за что был еще осужден и по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Свою вину обвиняемый полностью признал.