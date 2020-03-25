Тюмень, , 18:51 — REGNUM В Тюменскую область новые партии медицинских масок поступят только через десять дней. Об этом сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских на брифинге 25 марта.

Ольга Кузнечевских отметила, что аптеки являются самостоятельными юридическими лицами и повлиять на поставки в аптечные склады правительство региона не имеет возможности.

Медицинскими масками в обязательном порядке обеспечиваются работники больниц и поликлиник, сотрудники Роспотребнадзора и УМВД, сообщила замгубернатора.

По информации оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области двое заражённых COVID-19 находятся в отдельных боксах областной инфекционной больницы. Один из них, переносит болезнь в лёгкой форме, другой — в тяжёлом состоянии из-за сопутствующего заболевания.