Берн, , 18:52 — REGNUM До 9765 человек возросло количество заражённых коронавирусом нового типа в Швейцарии. Об этом 25 марта сообщил журналистам в ходе брифинга в Берне глава федерального департамента по внутренним делам Ален Берсе.

Берсе пояснил, что на настоящий момент в стране зарегистрировано 9765 человек, заражённых коронавирусом. В то же время чиновник отметил, что в день в стране проводится около десяти тысяч тестов на наличие инфекции и в настоящее время получено 74 146 негативных результатов.

Также Берсе подчеркнул, что рост числа заболевших ожидался заранее и отметил, что меры по противодействию распространению инфекции в стране, введённые неделю назад, начинают доказывать свою эффективность.

Стоит отметить, что за сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 929 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более, чем семи тысячах заразившихся коронавирусом в Швейцарии.

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