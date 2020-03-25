Санкт-Петербург, , 19:35 — REGNUM Главный санитарный врач Петербурга запретил медучреждениям принимать горожан, у которых нет острой необходимости в медицинской помощи. Такие меры касаются не только государственных амбулаторно-поликлинических отделений и пансионатов, но и частных медицинских и стоматологических клиник. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 25 марта на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Согласно новому постановлению главного санитарного врача города Натальи Башкетовой, до 30 апреля вводится запрет на плановую госпитализацию практически всех пациентов. Исключение предусмотрено лишь для тех, чьи заболевания включены в перечни соцзначимых и представляющих опасность для окружающих. Также за медпомощью смогут обратиться люди с заболеванием и состоянием, при которых отсрочка может сильно сказаться на их жизни и здоровье.

Амбулаторно-поликлинические медучреждения также в это время смогут посещать лишь те пациенты, на здоровье которых может пагубно сказаться отсрочка. Запрет наложен и на плановую диспансеризацию, профилактические осмотры. Исключение сделано для призывников и людей, устраивающихся на работу.

Помимо прочего, врачи должны будут уделять особое внимание и «оказывать помощь на дому лихорадящим больным, с респираторными симптомами и лицами в возрасте старше 65 лет», говорится в документе.

«Что касается частных клиник и стоматологии: пациентам с болью продолжают оказывать помощь — болит ли зуб, выпала пломба, или нужно удаление. Имплантацию или протезирование можно отложить», — подытожили в комитете по здравоохранению Петербурга.

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